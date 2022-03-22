Надо найти компромисс, это будет точкой завершения войны: Зеленский о членстве Украины в НАТО

Полномасштабная война России против Украины должна завершиться – для этого необходимо найти компромиссы, которые помогут защитить наше государство от повторного масштабного вторжения.
– Я считаю, что до конца этот момент без моей встречи с президентом Российской Федерации в любом формате не понять реально: на что они готовы ради того, чтобы остановить войну и на что они готовы, если мы не готовы на те или иные компромиссы, – заявил Зеленский.
Он также отметил, что сегодня не может назвать цену войны Российской Федерации против нашего государства.
– Это очень серьезные вещи. Сколько людей и территорий они “стоят” — я не могу сказать сегодня. Знаю только одно: потерю нашего населения нам не простит история, потерю нашего народа нам не простит наше государство. Но и потерю наших территорий нам не простят наши будущие поколения и скажут: а за что воевали?, — считает президент.