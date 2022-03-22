Треба знайти компроміс, це буде точкою завершення війни: Зеленський про членство України у НАТО

Повномасштабна війна Росії проти України має завершитися – для цього необхідно знайти компроміси, які допоможуть захистити нашу державу від повторного масштабного вторгнення.

– Я вважаю, що до кінця цей момент без моєї зустрічі з президентом Російської Федерації в будь-якому форматі не зрозуміти реально: на що вони готові заради того, щоб зупинити війну, і на що вони готові, якщо ми не готові на ті чи інші компроміси, – заявив Зеленський.

Він також зазначив, що сьогодні не може назвати ціну війни Російської Федерації проти нашої держави.

– Це дуже серйозні речі. Скільки людей і територій вони “коштують” – я не можу сказати на сьогодні. Знаю лише одне: втрату нашого населення нам не пробачить історія, втрату нашого народу нам не вибачить наша держава. Але і втрату наших територій нам не пробачать наші майбутні покоління та скажуть: а за що воювали? – зауважує президент.

Зеленський наголосив, що якщо країни хочуть миру, тоді потрібно сісти за стіл переговорів та домовитися про компроміси.

– Але домовлятися, а не виконувати ультиматуми. Це важливий момент. Якщо люди хочуть завершити війну – спочатку припиняється вогонь, виводяться війська, президенти зустрілись та домовилися, що є ті чи інші гарантії безпеки.

Президент України вважає, що повномасштабна російська агресія має завершитися за допомогою компромісів, а не ультиматумів РФ.

– Є гаранти нашої безпеки: вони повинні завтра сказати, що вони беруть Україну до НАТО, не гратися більше з ним. Або сказати, що ми не беремо, що є правдою, і вони самі розуміють, що не хочуть воювати з Росією, тому вони нас і не беруть. Відповідь же дуже проста. Всі розуміють: нас не беруть, тому що бояться Росії.

Україна може погодитися на інші гарантії безпеки. Є країни-члени НАТО, які хочуть бути гарантами безпеки українців, але не можуть запровадити 100% членство в Альянсі.

– Є країни НАТО, які хочуть бути гарантами нашої безпеки, але не можуть запровадити 100% членство України в Альянсі, проте вони готові робити все те, що мало б робити НАТО, якби ми були членами Альянсу. Я вважаю, що це компроміс для всіх. Для Заходу, який не знає, що з нами робити у питанні з НАТО. Для України, яка хоче гарантій безпеки. І для Росії, яка не хоче далі розповсюдження НАТО, і каже, що у неї з країнами Заходу були такі домовленості.

Зеленський переконаний, що в цьому потрібно знайти компроміс, тому що це буде точкою завершення війни.