Украинцы стремятся к завершению войны, достижению мира и выводу российских войск с территории нашей страны. Украина не готовилась к войне, но Россия не захотела мирного неба для жителей.

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что впоследствии появятся новые альянсы безопасности, которые придадут уверенности для будущего.

Встреча с Путиным

Без встречи Зеленского с Путиным сложно предположить, на что реально Россия готова ради завершения войны и как поступит, если Украина не пойдет на уступки по тем или иным компромиссам.

– Без моей встречи с президентом РФ до конца вы не поймете реально на что они готовы ради того, чтобы остановить войну и на что они готовы, если мы не готовы к тем или иным компромиссам. России не надо прибегать к ультиматумам. Это неправильно. Вопрос в том, что люди и власть объединены. Это невозможно физически, – убежден Зеленский.

Украина воюет с российской армией, а не РФ

– Мы не воюем с Россией. Мы воюем с российскими военными. А люди в России боятся, – отметил президент Украины.

Зеленский считает, что Россия не поддерживает Украину, как часть западного мира. Несмотря на то, что это соседние страны, правительство даже не могло представить, что начнется полномасштабная война.

Зеленский в Киеве

– Все сказали, что мне нужно срочно уехать, – сказал Зеленский о начале полномасштабного вторжения России в Украину.

Ему звонили по телефону каждые 10-20 минут с призывом, что президент Украины должен срочно уехать. Однако глава государства остался в Киеве, продолжая активно поддерживать Вооруженные силы Украины.

– У меня и у президента, который пошел против нас, разное отношение ко всему. К примеру, я говорю с главнокомандующим и разбираю: где и кого мы потеряли. Сколько людей, детей, военных, сколько под завалами, сколько еще не знаем. Я хочу быть на месте тех людей, которым сейчас очень плохо, чтобы делать выводы.

Красная линия – это суверенитет

– Уничтожая нас, Путин точно уничтожит себя. Я не хочу, чтобы мы вошли в историю как герои и как народ, которого нет. Но у них даже героизма не останется, если будут уничтожены.

Президент убежден, что украинцы должны защищать себя, современное будущее и делать все, что возможно в военных реалиях.