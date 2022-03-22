Українці прагнуть завершення війни, досягнення миру та виведення російських військ з території нашої країни. Україна не готувалася до війни, проте Росія не захотіла мирного неба для жителів.

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що згодом з’являться нові безпекові альянси, які нададуть впевненості для майбутнього.

Зустріч з Путіним

Без зустрічі Зеленського з Путіним складно припустити, на що реально Росія готова заради завершення війни та як вчинить, якщо України не піде на поступки щодо тих чи інших компромісів.

– Без моєї зустрічі з президентом РФ до кінця ви не зрозумієте реально на що вони готові заради того, щоб зупинити війну і на що вони готові. якщо ми не готові на ті чи інші компроміси. Росії не треба вдаватися до ультиматумів. Це неправильно. Питання в тому, що люди та влада об’єднані. Це неможливо фізично, – переконаний Зеленський.

Україна воює з російською армією, а не РФ

– Ми не воюємо з Росією. Ми воюємо з російськими військовими. А люди в Росії бояться, – зазначив президент України.

Зеленський вважає, що Росія не підтримує Україну як частину західного світу. Попри те, що це сусідні країни, уряд навіть не міг уявити, що розпочнеться повномасштабна війна.

Зеленський у Києві

– Всі сказали, що мені треба терміново виїхати, – сказав Зеленський про початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Йому телефонували кожні 10-20 хвилин із закликом, що президент України має терміново поїхати. Однак глава держави залишився у Києві, продовжуючи активно підтримувати Збройні сили України.

– У мене та у президента, який пішов проти нас, різне ставлення до всього. Наприклад, я говорю з головнокомандувачем і розбираю: де та кого ми втратили. Скільки людей, дітей, військових, скільки під завалами, скільки ми ще не знаємо. Я хочу бути на місці тих людей, яким зараз дуже погано, щоб робити висновки.

Червона лінія – це суверенітет

– Знищуючи нас, Путін точно знищить себе. Я не хочу, щоб ми увійшли в історію як герої та як народ, якого немає. Але у них навіть героїзму не залишиться, якщо будуть знищені.

Президент переконаний, що українці мають захищати себе, власне сучасне майбутнє та робити все, що можливо у воєнних реаліях.