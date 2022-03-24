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Факты / Украина / Политика

Не из-за войны в Украине: экс-министр агрополитики Лещенко назвал причину отставки

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Не из-за войны в Украине: экс-министр агрополитики Лещенко назвал причину отставки

Бывший министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко объяснил, почему ушел в отставку. Он отметил, что ему сложно работать сейчас из-за тяжелой наследственной болезни.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

– Я сделал все, чтобы по максимуму наладить работу. Но сейчас я веду войну не только с нашим общим врагом, но и с тяжелой наследственной болезнью. У нее нет прописки, из-за нее состояние моего здоровья постоянно ухудшается. Поэтому я вынужден покинуть пост министра агрополитики – с тяжелым сердцем, но с искренней верой в восстановленное Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, – сообщил Лещенко.

Также он отметил, что остается в Украине. Более того, добавил, что совместно с другими украинцами будет восстанавливать страну после победы.

— Опережая все вопросы: я остаюсь в Украине и с Украиной. А потом буду вместе со всеми восстанавливать нашу страну после победы, — подчеркнул экс-министр.

Верховная Рада Украины на заседании 24 марта уволила Романа Лещенко с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины и назначила на эту должность Николая Сольского. Лещенко возглавлял ведомство с декабря 2020 года.

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Фото: УНИАН

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