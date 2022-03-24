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Факти / Україна / Політика

Не через війну в Україні: ексміністр агрополітики Лещенко назвав причину відставки

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Не через війну в Україні: ексміністр агрополітики Лещенко назвав причину відставки

Колишній міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко пояснив, чому пішов у відставку. Він зазначив, що йому складно працювати нині через важку спадкову хворобу.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

– Я зробив усе, щоб по максимуму налагодити роботу. Але зараз я веду війну не тільки з нашим спільним ворогом, але й з важкою спадковою хворобою. Вона не має прописки, через неї стан мого здоров’я постійно погіршується. Тому я змушений залишити посаду міністра агрополітики – з важким серцем, але зі щирою вірою у відновлене Міністерство аграрної політики та продовольства України, – повідомив Лещенко.

Також він зазначив, що залишається в Україні. Ба більше, додав, що спільно з іншими українцями буде відбудовувати країну після перемоги.

– Випереджаючи всі запитання: я залишаюся в Україні та з Україною. А потім буду спільно з усіма відбудовувати нашу країну після перемоги, – підкреслив ексміністр.

Верховна Рада України на засіданні 24 березня звільнила Романа Лещенка з посади міністра аграрної політики та продовольства України та призначила на цю посаду Миколу Сольського. Лещенко очолював відомство з грудня 2020 року.

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Фото: УНІАН

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