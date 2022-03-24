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Факты / Украина / Политика

В Раду поступило заявление Лещенко об отставке – представитель Кабмина

Валентина Летяк редактор ленты
Роман Лещенко

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко подал в Верховную Раду заявление об отставке с должности. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в парламенте Тарас Мельничук.

– В Верховную Раду поступило заявление Лещенко Романа Николаевича об отставке с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины, – написал он в соцсети.

17 декабря 2020 года Верховная Рада проголосовала за назначение Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия.

До этого, с 10 июня 2020 года, Лещенко возглавлял Государственную службу Украины по геодезии, картографии и кадастру.

Еще раньше, с 1 октября 2019 года, был уполномоченным президента Владимира Зеленского по земельным вопросам.

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