Украина, несмотря на войну, делает стратегические запасы продовольствия, и сможет прокормить себя не один год. В то же время из-за блокады наших портов Россией голод придет в десятки стран мира. Об этом подробно рассказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.
Итак, по словам министра, для продовольственной безопасности Украина предприняла несколько сверхважных шагов.
- Все на внутреннем рынке. Установлены ограничения на экспорт сельскохозяйственных культур, которые важны для продовольствия. Происходит стимулирование внутренней переработки — в силу того, что экспорт ограничен. И уже более 350 украинских пищевых производств запущено 24/7 для производства круп, муки, яиц, масла, мяса разных видов.
- Импорт. В связи с тем, что логистические маршруты очень нарушены, распределительные продуктовые базы, которые обеспечивали торговые сети, или уничтожены, или расположены в зоне боевых действий, принято решение открыть сейчас таможню с точки зрения импорта не только гуманитарных грузов, но и других грузов продовольствия. В настоящее время таможня будет работать фактически в режиме свободной экономической зоны. Это позволит насыщать продуктовыми товарами прежде всего из ЕС.
- Другие льготы в сфере продовольствия. Речь идет о снижении всех налогов, акцизов, контроле торговой наценки и создании стимулов, чтобы цены в магазинах оставались на определенном уровне. Сейчас наполненность товарами не соответствует довоенному периоду, но базовый набор продуктов обеспечен.
- Блокадные города. По решению правительства сейчас готовят соответствующие объемы продукции на поставки в блокадные города. Министр затруднился предоставить все детали, но речь идет об обеспечении базовых продуктов по месячному запасу. То есть города, которые в зоне боевых действий и могут там быть – наполняются продовольствием с помощью логистических компаний, волонтеров.
- Финансы. Есть решение правительства и координация президента, что продовольствие – самый высокий приоритет. Поэтому все финансовые ресурсы сегодня предоставляются в необходимом объеме с точки зрения формирования госзаказа. В первую очередь этот заказ формируется через Укрзализныцю. Речь о 18 млрд выделенного финансирования, потому что Укрзализныця выступает и как заказчик, и как логист.
Лещенко также отметил, что на данный момент у Украины уже есть 5-летние запасы масла, 2-летние запасы пшеницы. Также ожидается, что урожай зерновых будет хорошим. Но даже при средней урожайности запасов хватит не на один год. Все объемы будут выкупаться в госрезерв. То есть в Украине голода не будет.
В то же время из-за того, что закрыты порты, и мы не можем экспортировать зерно в другие страны, зависящие от нашей продукции, голод будет в десятках стран мира.
— Украина обеспечивает продовольствием более 400 млн человек. В нашей стратегии до 2030 года был план снабжать продовольствием 1 млрд людей в мире. Когда сейчас нашу страну заблокировали, продовольственный кризис в Африке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии неизбежен. И если мир не остановит эту войну, если он будет оставаться в стороне и говорить, что это личное дело двух стран, то всемирный продовольственный кризис приведет к глобальному экономическому кризису. Потому что цепи и логистические, и продовольственные приводят к изменению политического режима, голоду, войнам там, где есть проблема хлеба, – предупреждает Роман Лещенко.