Украина, несмотря на войну, делает стратегические запасы продовольствия, и сможет прокормить себя не один год. В то же время из-за блокады наших портов Россией голод придет в десятки стран мира. Об этом подробно рассказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

Итак, по словам министра, для продовольственной безопасности Украина предприняла несколько сверхважных шагов.

Все на внутреннем рынке. Установлены ограничения на экспорт сельскохозяйственных культур, которые важны для продовольствия. Происходит стимулирование внутренней переработки — в силу того, что экспорт ограничен. И уже более 350 украинских пищевых производств запущено 24/7 для производства круп, муки, яиц, масла, мяса разных видов. Импорт. В связи с тем, что логистические маршруты очень нарушены, распределительные продуктовые базы, которые обеспечивали торговые сети, или уничтожены, или расположены в зоне боевых действий, принято решение открыть сейчас таможню с точки зрения импорта не только гуманитарных грузов, но и других грузов продовольствия. В настоящее время таможня будет работать фактически в режиме свободной экономической зоны. Это позволит насыщать продуктовыми товарами прежде всего из ЕС. Другие льготы в сфере продовольствия. Речь идет о снижении всех налогов, акцизов, контроле торговой наценки и создании стимулов, чтобы цены в магазинах оставались на определенном уровне. Сейчас наполненность товарами не соответствует довоенному периоду, но базовый набор продуктов обеспечен. Блокадные города. По решению правительства сейчас готовят соответствующие объемы продукции на поставки в блокадные города. Министр затруднился предоставить все детали, но речь идет об обеспечении базовых продуктов по месячному запасу. То есть города, которые в зоне боевых действий и могут там быть – наполняются продовольствием с помощью логистических компаний, волонтеров. Финансы. Есть решение правительства и координация президента, что продовольствие – самый высокий приоритет. Поэтому все финансовые ресурсы сегодня предоставляются в необходимом объеме с точки зрения формирования госзаказа. В первую очередь этот заказ формируется через Укрзализныцю. Речь о 18 млрд выделенного финансирования, потому что Укрзализныця выступает и как заказчик, и как логист.

Лещенко также отметил, что на данный момент у Украины уже есть 5-летние запасы масла, 2-летние запасы пшеницы. Также ожидается, что урожай зерновых будет хорошим. Но даже при средней урожайности запасов хватит не на один год. Все объемы будут выкупаться в госрезерв. То есть в Украине голода не будет.

В то же время из-за того, что закрыты порты, и мы не можем экспортировать зерно в другие страны, зависящие от нашей продукции, голод будет в десятках стран мира.