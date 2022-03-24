Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко подав до Верховної Ради заяву про відставку з посади. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у парламенті Тарас Мельничук.

– До Верховної Ради надійшла заява Лещенка Романа Миколайовича про відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства України, – написав він у соцмережі.

17 грудня 2020 року Верховна Рада проголосувала за призначення Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства.

До цього, з 10 червня 2020 року, Лещенко очолював Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Ще раніше, з 1 жовтня 2019 року, він був уповноваженим президента Володимира Зеленського із земельних питань.