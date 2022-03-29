Українська делегація під час сьогоднішніх переговорів у Стамбулі (Туреччина) запропонувала російській стороні переговори щодо статусу тимчасово окупованого РФ півострова Крим.

Про це розповів сьогодні на брифінгу за підсумками переговорів радник керівника Офісу президента України, член української делегації Михайло Подоляк.

Так, українська делегація представила новий міжнародний договір про гарантії безпеки для України. За словами Подоляка, питання Криму в ньому буде винесено в окремий пункт.

Українська сторона пропонує зараз зафіксувати позиції України та РФ щодо Криму, а в подальшому протягом 15 років окремо проводити двосторонні переговори щодо статусу півострова.

– Це окремий пункт договору, яким ми пропонуємо зафіксувати позиції України та РФ. Протягом 15 років проводити двосторонні переговори щодо статусу Криму та Севастополя. Окремим пунктом ми пропонуємо російській стороні наступне: що Україна та РФ не будуть протягом цього часу, терміну, поки йдуть переговори, використовувати військові чи збройні якісь сили для того, щоб вирішити питання Криму, – наголосив Подоляк.

Водночас, за пропозицією Києва, питання тимчасово окупованих територій Донбасу повинно обговорюватися на переговорах між президентами України Володимиром Зеленським та РФ Володимиром Путіним.