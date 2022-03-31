В Черкасской области национализируют 400 вагонов, принадлежащих РФ и Беларуси

Бюро экономической безопасности выявило в Черкасской области 400 вагонов железнодорожного подвижного состава, являющихся собственностью предприятий РФ и Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Также в зоне таможенного контроля, одного из городов области, обнаружен железнодорожный вагон с электрооборудованием (12 тяговых электродвигателей и 12 якорей тяговых двигателей), принадлежащий белорусскому предприятию.

— На данный момент осуществляется оценка стоимости железнодорожного подвижного состава и электрооборудования, — сообщили в пресс-службе БЭБ.

Выявленные товарно-материальные ценности направили в Укрзализницу и военно-гражданскую администрацию Черкасской области для принятия решения о дальнейшей национализации.

Недавно в Винницкой области БЭБ изъяло 21 вагон российских минеральных удобрений стоимостью около 24 млн грн.

Были установлены 386 субъектов хозяйственной деятельности, бенефициарами которых являются физические или юридические лица РФ и Беларуси. Также было обнаружено шесть вагонов с моторной смазкой, принадлежащей предприятиям из РФ. Общий вес смазки составляет около 300 тонн.

Источник: БЭБ

Фото: БЭБ