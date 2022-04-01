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Факти / Україна / Політика

Рада схвалила націоналізацію майна громадян Росії та колаборантів

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Верховна Рада

Верховна Рада схвалила закон, який передбачає націоналізацію майна громадян РФ, а також громадян України, які публічно заперечують війну.

За ухвалення в цілому законопроєкту №7169 Про внесення змін до Закону України Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності РФ та її резидентів щодо уточнення окремих положень проголосували 305 парламентаріїв.

Ухвалення цього законопроєкту збільшить ефективність економічної війни проти України та посилить захист прав і свобод громадян України.

В уточненні до документа вказано, що резидентами РФ (крім юридичних осіб) є також і громадяни Росії, а також особи, які не є громадянами, але мають найбільш тісний зв’язок з РФ: мають місце проживання або займаються там основною діяльністю.

Крім того, за рішенням РНБО або суду, до резидентів РФ можуть прирівнюватися фізичні чи юридичні особи (незалежно від громадянства, місця проживання, місцеперебування тощо), які публічно заперечують чи підтримують збройну агресію Росії проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України.

Під дію закону також підпадають особи, які не зупинили чи не припинили свою економічну (зокрема господарську) діяльність на території РФ в період дії воєнного стану в Україні.

До цього кола осіб застосовуватиметься примусове вилучення їхніх активів в Україні.

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Фото: Depositphotos

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