В Киеве на одном из блокпостов задержали Александра Юрченко – народного депутата от Слуги народа. Об этом сообщил депутат Киевсовета Александр Погребинский, опубликовав соответствующее видео.

По его словам, у нардепа Юрченко было при себе оружие, но без документов. Его задержали после того, как он вступил в спор с бойцом территориальной обороны и начал хвататься за его оружие.

— Нардеп Юрченко, подойдя к дежурному, выполнявшему свои обязанности, начал ругаться и тыкать военному, после чего схватился за пулемет военного. Конечно, удостоверение нардепа он не показал и не представился. Но ребята среагировали мгновенно и задержали нарушителя, – рассказал Погребинский.

После этого нардеп Александр Юрченко написал заявление на военных. Но на опубликованном видео видно, что позже нардеп признал, что не имеет разрешения на оружие, извинился и признал свою неправоту в этой ситуации.

В сентябре народного депутата Александра Юрченко исключили из фракции Слуга народа. Его подозревают в организации коррупционной схемы.

Согласно данным НАБУ, нардеп завуалированно попросил передать ему через посредника $13 тыс., чтобы один из законопроектов был внесен на рассмотрение в парламент.