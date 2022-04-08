У Києві на одному з блокпостів затримали Олександра Юрченка – народного депутата від Слуги народу. Про це повідомив депутат Київради Олександр Погребинський, опублікувавши відповідне відео.

За його словами, нардеп Юрченко мав при собі зброю, але без документів. Його затримали після того, як він вступив у суперечку з бійцем територіальної оборони та почав хапатися за його зброю.

– Нардеп Юрченко, підійшовши до чергового, який виконував свої обов’язки, почав лаятись та тикати військовому, згодом він схопився за кулемет військового. Звісно, посвідчення нардепа він не показав, та і не представився. Але хлопці зреагували миттєво і затримали порушника, – розповів Погребинський.

Після цього нардеп Олександр Юрченко написав заяву на військових. Але на опублікованому відео видно, що пізніше нардеп визнав, що не має дозволу на зброю, вибачився та визнав свою неправоту у цій ситуації.

У вересні народного депутата Олександра Юрченка виключили з фракції Слуга народу. Його підозрюють в організації корупційної схеми.

Згідно з даними НАБУ, нардеп завуальовано попросив передати йому через посередника $13 тис., щоб один із законопроєктів внесли на розгляд у парламент.