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Факты / Украина / Политика

Суд передал АРМА арестованную в Хорватии яхту Медведчука – СМИ

Анастасия Гевко редактор ленты
Віктор Медведчук

Офис генпрокурора в понедельник, 11 апреля сообщает о том, что Нацагентству по розыску и управлению активами, полученными преступным путем (АРМА), передадут яхту Royal Romance народного депутата Верховной Рады, подозреваемого в госизмене.  

Его имя не называется, однако ряд СМИ со ссылкой на свои источники утверждает, что речь идет о Викторе Медведчуке.

Факты ICTV направляют информационный запрос, чтобы подтвердить эту информацию.

Как уточняется, на данный момент яхта стоимостью около $200 млн, на которую судом наложен арест в уголовном производстве, находится в порту Риеки в Хорватии.

Напомним, яхту Royal Romance Медведчука арестовали 16 марта 2022 года. Она входит в топ-5 крупнейших яхт мира (92 метра). 

Хорватская полиция наложила арест на имущество Медведчука в рамках санкций Евросоюза, введенных против политиков и должностных лиц, связанных с Кремлем.

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Фото: УНИАН

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