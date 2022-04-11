Суд передав АРМА заарештовану в Хорватії яхту Медведчука – ЗМІ

Офіс генпрокурора в понеділок, 11 квітня, повідомляє про те, що Нацагентству з розшуку та управління активами, отриманими злочинним шляхом (АРМА), передадуть яхту Royal Romance народного депутата Верховної Ради, підозрюваного в держзраді.

Його ім’я не називається, однак низка ЗМІ з посиланням на свої джерела стверджує, що йдеться про Віктора Медведчука.

Факти ICTV надсилають інформаційний запит, щоб підтвердити цю інформацію.

Як уточнюється, зараз яхта вартістю близько $200 млн, на яку судом накладено арешт у кримінальному провадженні, перебуває в порту Рієки в Хорватії.

Нагадаємо, яхту Royal Romance Медведчука заарештували 16 березня 2022 року. Вона входить до топ-5 найбільших яхт світу (92 метри).

Хорватська поліція наклала арешт на майно Медведчука в рамках санкцій Євросоюзу, запроваджених проти політиків та посадових осіб, пов’язаних із Кремлем.