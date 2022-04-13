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Факты / Мир

Байден впервые назвал геноцидом войну Путина против Украины

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил во вторник, что бюджеты американцев не должны зависеть от того, совершает ли диктатор геноцид в другой стране.

— Ваш семейный бюджет, ваша способность заправлять свой бак, все это не должно зависеть от того, объявит ли диктатор войну и совершит ли геноцид в другой за полмира, — сказал Байден.

— Чтобы помочь справиться с этим удорожанием Путина, я санкционировал выпуск одного миллиона баррелей в день из стратегического нефтяного запаса, – продолжил Байден.

Ранее Байден не называл происходящее в Украине геноцидом. Его помощники сказали, что это еще не поднялось до уровня.

– Мы видели зверства, мы видели военные преступления, мы еще не видели, чтобы уровень систематического лишения жизни украинского народа поднялся до уровня геноцида, – заявил в начале месяца советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

В воскресенье Салливан сказал CNN, что назвать это геноцидом не столь важно, как называть зверством.

— По моему мнению, ярлык менее важен, чем тот факт, что эти действия жестоки и преступны, неправильны и злы, и на них нужно решительно реагировать, — сказал он.

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Источник: CNN

Фото: Depositphotos

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