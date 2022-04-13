Байден впервые назвал геноцидом войну Путина против Украины

Президент США Джо Байден заявил во вторник, что бюджеты американцев не должны зависеть от того, совершает ли диктатор геноцид в другой стране.

— Ваш семейный бюджет, ваша способность заправлять свой бак, все это не должно зависеть от того, объявит ли диктатор войну и совершит ли геноцид в другой за полмира, — сказал Байден.

— Чтобы помочь справиться с этим удорожанием Путина, я санкционировал выпуск одного миллиона баррелей в день из стратегического нефтяного запаса, – продолжил Байден.

Ранее Байден не называл происходящее в Украине геноцидом. Его помощники сказали, что это еще не поднялось до уровня.

– Мы видели зверства, мы видели военные преступления, мы еще не видели, чтобы уровень систематического лишения жизни украинского народа поднялся до уровня геноцида, – заявил в начале месяца советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

В воскресенье Салливан сказал CNN, что назвать это геноцидом не столь важно, как называть зверством.

— По моему мнению, ярлык менее важен, чем тот факт, что эти действия жестоки и преступны, неправильны и злы, и на них нужно решительно реагировать, — сказал он.