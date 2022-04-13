Слова Байдена про геноцид – крок до суду над Росією – Подоляк

Визнання міжнародними партнерами воєнних злочинів РФ в Україні геноцидом наблизить покарання країни-агресора. Так радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував слова президента США Джо Байдена про російський геноцид в Україні.

– Президент США показав готовність називати російські військові злочини геноцидом. Це крок до того, щоб змусити РФ сісти на лаву підсудних. Нашим партнерам вкрай важливо давати точні юридичні визначення тому, що відбувається. Називати геноцид геноцидом – наближати кінець масових вбивств в Україні, – написав він у Twitter.

.@POTUS показав готовність називати ???????? військові злочини геноцидом. Це крок до того, аби примусити РФ сісти на лаву підсудних. Нашим партнерам вкрай важливо давати точні юридичні дефініції тому, що відбувається. Називати геноцид геноцидом — наближати кінець масовим вбивствам в ???????? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 13, 2022

Президент США Джо Байден 12 квітня вперше назвав президента Росії Володимира Путіна диктатором, який здійснює геноцид в Україні.

На початку квітня радник Байден із національної безпеки Джейк Салліван ще не називав те, що відбувається в Україні, геноцидом.

– Ми бачили звірства, ми бачили воєнні злочини, ми ще не бачили, щоб рівень систематичного позбавлення життя українського народу піднявся до рівня геноциду, – сказав він тоді.