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Факти / Україна / Політика

Слова Байдена про геноцид – крок до суду над Росією – Подоляк

Валентина Летяк редакторка стрічки
Михайло Подоляк

Визнання міжнародними партнерами воєнних злочинів РФ в Україні геноцидом наблизить покарання країни-агресора. Так радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував слова президента США Джо Байдена про російський геноцид в Україні.

– Президент США показав готовність називати російські військові злочини геноцидом. Це крок до того, щоб змусити РФ сісти на лаву підсудних. Нашим партнерам вкрай важливо давати точні юридичні визначення тому, що відбувається. Називати геноцид геноцидом – наближати кінець масових вбивств в Україні, – написав він у Twitter.

 

Президент США Джо Байден 12 квітня вперше назвав президента Росії Володимира Путіна диктатором, який здійснює геноцид в Україні.

На початку квітня радник Байден із національної безпеки Джейк Салліван ще не називав те, що відбувається в Україні, геноцидом.

– Ми бачили звірства, ми бачили воєнні злочини, ми ще не бачили, щоб рівень систематичного позбавлення життя українського народу піднявся до рівня геноциду, – сказав він тоді.

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Фото: Офіс президента

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