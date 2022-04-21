Марченко призвал страны G20 выделить средства для нужд бюджета Украины

Министр финансов Украины Сергей Марченко призвал страны G20 выделить часть своих ресурсов в любой форме для нужд бюджета Украины, чтобы украинское правительство работало на полную силу и могло продолжать предоставлять все необходимые услуги населению в условиях войны.

— Не все присутствующие на сессии являются государствами-донорами. Но все получили свою долю специальных заимствований (SDR) от МВФ. И если вы направите хотя бы 10% из них в Украину, это будет иметь для нас большое значение, – заявил Марченко на сессии G20.

Украинский министр подчеркнул, что сегодня правильное время для правильного выбора. Эта война должна закончиться.

Марченко подчеркнул, что Россия – это заболевание мировой экономики, а Украина – клетки иммунитета, которые должны быть активированы международной медициной, чтобы убить болезнь и защитить других от заражения.

— Последствия войны ощущают не только Украина. Война замедляет рост, повышает цены на продукты питания и энергию, ускоряет инфляцию и снижает доходы, одновременно нарушая торговлю и цепочки поставок во всем мире, – добавил Марченко.

По его словам, мировая финансовая система может перейти к выживанию, если не будет сделан правильный выбор.

— Война России против Украины — это еще один мировой кризис, который требует совместного подхода — мир должен объединить усилия, чтобы остановить эту войну и помочь Украине, – подчеркнул министр финансов.

Марченко также отметил, что пока глобальные последствия не стали реальностью, Украине необходима поддержка – внешнее финансирование, которое сможет нормализовать экономическую ситуацию в стране.

Даже в условиях войны украинское правительство полностью функционирует, и бюджет, если не учитывать затраты на обеспечение военных нужд, полностью направлен на обеспечение гуманитарных и социальных расходов, а также поддержку уязвимых слоев населения.

— Мы надеемся, что украинские военные вскоре закончат войну, но до этого мы должны иметь возможность финансировать гуманитарные и социальные потребности. И для этого мир должен сделать верный выбор, — заявил Марченко.

Минфин отметил, что сессия-открытие G20 была посвящена Украине, которая, в лице министра финансов, впервые принимала участие в подобном заседании этого объединения.