Марченко закликав країни G20 виділити кошти для потреб бюджету України

Міністр фінансів України Сергій Марченко закликав країни G20 виділити частину своїх ресурсів у будь-якій формі для потреб бюджету України, щоб український уряд працював на повну силу і міг продовжувати надавати всі необхідні послуги населенню в умовах війни.

– Не всі присутні на сесії є державами-донорами. Але всі отримали свою частку спеціальних запозичень (SDR) від МВФ. І якщо ви направите хоча б 10% з них в Україну, це буде мати для нас велике значення, – заявив Марченко на сесії G20.

Український міністр підкреслив, що сьогодні правильний час для правильного вибору. Ця війна повинна закінчитися.

Марченко наголосив, що Росія – це захворювання світової економіки, а Україна – клітини імунітету, які повинні бути активовані міжнародною медициною, щоб убити хворобу і захистити інші країни від зараження.

– Наслідки війни відчувають не тільки Україна. Війна уповільнює зростання, підвищує ціни на продукти харчування та енергію, прискорює інфляцію і знижує прибуток, одночасно порушуючи торгівлю і ланцюжки поставок у всьому світі, – додав Марченко.

За його словами, світова фінансова система може перейти до виживання, якщо не буде зроблений правильний вибір.

– Війна Росії проти України – це ще одна світова криза, яка потребує спільного підходу – світ повинен об’єднати зусилля, щоб зупинити цю війну і допомогти Україні, – підкреслив міністр фінансів.

Марченко також зазначив, що поки глобальні наслідки не стали реальністю, Україні необхідна підтримка – зовнішнє фінансування, яке зможе нормалізувати економічну ситуацію в країні.

Навіть в умовах війни український уряд повністю функціонує, і бюджет, якщо не враховувати витрати на забезпечення військових потреб, повністю спрямований на забезпечення гуманітарних і соціальних витрат, а також підтримку вразливих верств населення.

– Ми сподіваємося, що українські військові незабаром закінчать війну, але до цього ми повинні мати можливість фінансувати гуманітарні та соціальні потреби. І для цього світ повинен зробити вірний вибір, – заявив Марченко.

Мінфін зазначив, що сесія-відкриття G20 була присвячена Україні, яка, в особі міністра фінансів, вперше брала участь у подібному засіданні цього об’єднання.