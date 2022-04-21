Под санкциями должно быть все, иначе эффекта не будет: Ермак о плане действий по РФ

Глава Офиса президента Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI) Майкл Макфол подробно рассказали о санкционном плане действий Украины против РФ, разработанном группой украинских и международных экспертов.

– Этот документ содержит 10 шагов по усилению санкционного давления в порядке приоритета. В первую очередь, энергоносители – это полное эмбарго на российский газ, нефть и нефтяной блок. Это поступление уплаченных за нефть денег на специальные счета, а не в РФ. В финансовой сфере – это заморозка активов, санкции против всех российских и белорусских банков, – заявил Ермак на брифинге.

По его словам, параллельно весь демократический мир должен усиливать ограничения по российским товарам.

– Важным санкционным фактором является также определение РФ и Беларуси государствами-спонсорами терроризма, а российской армии и партий – террористическими организациями. Также предложено внесение России в черный список FATF наряду с такими странами, как Иран и КНДР, – подчеркнул глава ОП.

Планом предусмотрено, как отметил Ермак, расширение персональных санкций против чиновников и их семей, ведущих членов политических партий, менеджмента государственных корпораций и кремлевских пропагандистов.

– Отдельно хочу отметить важность таких шагов, как повышение прозрачности и углубление координации между союзниками, государствами и партнерами. Прозрачность денежных и торговых операций направлена ​​на препятствование торговле и инвестициям в Россию. Одновременно углубление координации позволит ускорить темпы и синхронность внедрения санкций, – считает он.

Еще одним важным пунктом плана глава Офиса президента назвал внедрение вторичных санкций против физических и юридических лиц, которые будут предоставлять РФ и Беларуси услуги по обходу ограничительных мер.

– Надо понимать – под санкциями должно быть все, нужно пересмотреть и разрешенные сейчас операции, иначе мы не добьемся необходимого эффекта. Мы предлагаем нашим партнерам этот список в качестве основы дальнейших шагов. Лидеры многих стран ожидают этого документа, – подытожил Ермак.

Вчера Офис президента представил План действий по ужесточению санкций против Российской Федерации.

Документ, который еще называют планом группы Ермака-Макфола, разработала группа украинских и международных экспертов, возглавляемая главой ОП Андреем Ермаком и директором Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI) Майклом Макфолом.