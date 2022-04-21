Під санкціями має бути все, інакше ефекту не буде: Єрмак про план дій щодо РФ

Глава Офісу президента Андрій Єрмак та директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI) Майкл Макфол розповіли детально про санкційний план дій України проти РФ, розроблений групою українських та міжнародних експертів.

– Цей документ містить 10 кроків посилення санкційного тиску в порядку пріоритету. Насамперед, енергоносії – це повне ембарго на російський газ, нафту і нафтовий блок. Це надходження сплачених за нафту грошей на спеціальні рахунки, а не до РФ. У фінансовій сфері – це замороження активів, санкції против всіх російських та білоруських банків, – заявив Єрмак на брифінгу.

За його словами, паралельно весь демократичний світ має посилювати обмеження щодо російських товарів.

– Важливим санкційним чинником є також визначення РФ та Білорусі державами-спонсорами тероризму, а російської армії та партій – терористичними організаціями. Також запропоновано внесення Росії до чорного списку FATF поряд з такими країнами, як Іран та КНДР, – наголосив глава ОП.

Планом передбачено, як зазначив Єрмак, розширення персональних санкцій проти посадовців та їхніх родин, провідних членів політичних партій, менеджменту державних корпорацій та кремлівських пропагандистів.

– Окремо хочу наголосити на важливості таких кроків, як підвищення прозорості та поглиблення координації між союзниками, державами та партнерами. Прозорість фінансових та торгових операцій спрямована на перешкоджання торгівлі та інвестиціям у Росію. Одночасно поглиблення координації дозволить пришвидшити темпи та синхронність впровадження санкцій, – вважає він.

Ще одним важливим пунктом плану глава Офісу президента назвав впровадження вторинних санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які надаватимуть РФ та Білорусі послуги з обходу обмежувальних заходів.

– Треба розуміти – під санкціями має бути все, треба переглянути і дозволені зараз операції, інакше ми не доб’ємося необхідного ефекту. Ми пропонуємо нашим партнерам цей список за основу подальших кроків. Лідери багатьох країн очікують на цей документ, – підсумував Єрмак.

Вчора Офіс президента представив План дій щодо посилення санкцій проти Російської Федерації.

Документ, який ще називають планом групи Єрмака-Макфола, розробила група українських та міжнародних експертів, очолювана головою ОП Андрієм Єрмаком та директором Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI) Майклом Макфолом.