Обговорили оборонну допомогу і санкції проти РФ: Зеленський зустрівся з Блінкеном і Остіном

Україна бачить США лідером серед майбутніх країн-гарантів безпеки нашої держави. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном та міністром оборони США Ллойдом Остіном, які прибули з візитом до України.

Під час зустрічі також обговорили мирний процес і перспективи посилення антивоєнної коаліції. Глава держави наголосив на важливості відвідання американськими високопосадовцями Києва у цей відповідальний та важливий момент.

– Ми цінуємо те, що Сполучені Штати Америки безпрецедентно допомагають Україні. Хочу від себе особисто та від усього українського народу подякувати президенту Байдену за його лідерство в підтримці України, за його особисту чітку позицію. Подякувати усьому американському народу, а також Конгресу за двопалатну та двопартійну підтримку. Ми це бачимо. Ми це відчуваємо, – заявив він.

Володимир Зеленський обговорив із делегацією США пріоритетні для нашої держави питання – оборонну допомогу, посилення санкційної політики проти Росії, фінансову підтримку України та гарантії безпеки.

Глава держави відзначив, що вже надана Сполученими Штатами оборонна підтримка на загальну суму $3,4 млрд є найбільшим внеском у зміцнення обороноздатності України. Володимир Зеленський додав, що це сприяння вже допомагає вивести оборонні спроможності нашої країни на якісно новий рівень, що є вкрай важливим для наших захисників і захисниць, які боронять рідну землю на передовій.

Окрему увагу сторони приділили санкційній політиці, що має і надалі посилюватися та стати вагомим елементом впливу на агресора.

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– Ми розуміємо, якими мають бути наступні кроки на цьому треку. І розраховуємо на підтримку партнерів, – зауважив Володимир Зеленський та передав американській стороні план дій щодо посилення санкцій проти Російської Федерації, напрацьований міжнародною експертною групою Єрмака-Макфола.

Обговорюючи шляхи активізації фінансової підтримки України, як для сприяння економіці, так і для подальшої відбудови нашої держави, президент України окремо відзначив важливість розширення Сполученими Штатами можливостей для доступу українських товарів на американський ринок.