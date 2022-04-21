Украина получит от США $500 млн прямой помощи для пополнения бюджета – Байден

Президент США Джо Байден заявил, что Штаты передадут Украине $500 млн прямой помощи на пополнение госбюджета.

Об этом он сказал в четверг, 21 апреля.

– Мы дадим еще $500 млн прямой экономической поддержки правительству Украины. Это увеличит нашу помощь до $1 млрд за последние два месяца. Это необходимо для того, чтобы правительство стабилизировало экономику, которая была опустошена из-за российского нападения, – сообщил он.

Также он подчеркнул, что необходимо максимально ускорить предоставление оружия и помощи Украине.

– В следующие недели мы обеспечим постоянное предоставление оборудования и оружия. Практически исчерпаны средства, которые были позволены Конгрессом, за последние месяцы. Поэтому на следующей неделе я дам дополнительный бюджетный запрос, чтобы поток оружия в Украину не прекращался, а также, чтобы была предоставлена постоянная экономическая помощь народу Украины. Я надеюсь, что Конгресс будет действовать быстро, – сказал Байден.

По словам американского президента, у США есть возможность предоставлять помощь Украине “длительное время”.