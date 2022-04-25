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Факты / Украина / Политика

Офис прокурора МКС присоединился к расследованию преступлений РФ – Венедиктова

Валентина Летяк редактор ленты
Ірина Венедіктова

К совместной следственной группе Украины, Литвы и Польши по расследованию преступлений России присоединился Офис прокурора Международного уголовного суда. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

– Впервые в истории к совместной следственной группе присоединился Офис прокурора Международного уголовного суда. Ровно месяц назад мы с коллегами из Литвы и Польши при поддержке Евроюста создали ССГ для расследования зверств РФ на территории нашего государства, – написала генпрокурор в соцсети.

По ее мнению, это сделает расследование и судебное преследование военных преступлений более эффективным.

– Сегодня вместе с генпрокурорами Литвы и Польши Нидой Грунскене и Збигневом Зебро и прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом подписали документ о расширении нашей совместной следственной группы. Теперь Офис прокурора Международного уголовного суда – участник ССГ. Также участником группы является Евроюст, где представлены 27 стран-членов ЕС и 10 других государств, – отметила Венедиктова.

Генпрокурор рассказала, что каждое государство-участник группы проводит собственное национальное расследование агрессии РФ в Украине, так же полноценное независимое расследование начал Офис прокурора МКС.

– Стороны и участники ССГ будут координировать свои действия, вместе планировать следственные стратегии, а также оперативно и безопасно обмениваться информацией и доказательствами, – подытожила генпрокурор Украины.

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Фото: УНИАН

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