Офіс прокурора МКС приєднався до розслідування злочинів РФ – Венедіктова

До спільної слідчої групи України, Литви та Польщі щодо розслідування злочинів Росії приєднався Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду. Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

– Вперше в історії до спільної слідчої групи долучився Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду. Рівно місяць тому ми з колегами із Литви та Польщі за підтримки Євроюсту створили ССГ для розслідування звірств РФ на території нашої держави, – написала генпрокурор у соцмережі.

На її думку, це зробить розслідування та судове переслідування воєнних злочинів більш ефективним.

– Сьогодні разом із генпрокурорами Литви та Польщі Нідою Грунскєне та Збігнєвом Зьобро і прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом підписали документ про розширення нашої спільної слідчої групи. Відтепер Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду – учасник ССГ. Також учасником групи наразі є Євроюст, де представлені 27 країн-членів ЄС та 10 інших держав, – наголосила Венедіктова.

Генпрокурор розповіла, що кожна держава-учасниця групи проводить власне національне розслідування агресії РФ в Україні, так само повноцінне незалежне розслідування розпочав Офіс прокурора МКС.

– Сторони та учасники ССГ координуватимуть свої дії, разом плануватимуть слідчі стратегії, а також оперативно та безпечно обмінюватимуться інформацією та доказами, – підсумувала генпрокурор України.

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