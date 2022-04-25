Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 61 день війни
Вбили Вбили
215 дітей
Поранили Поранили
>391 дитину
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 224 дорослих
Факти / Україна / Політика

Офіс прокурора МКС приєднався до розслідування злочинів РФ – Венедіктова

Валентина Летяк редакторка стрічки
Ірина Венедіктова

До спільної слідчої групи України, Литви та Польщі щодо розслідування злочинів Росії приєднався Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду. Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

– Вперше в історії до спільної слідчої групи долучився Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду. Рівно місяць тому ми з колегами із Литви та Польщі за підтримки Євроюсту створили ССГ для розслідування звірств РФ на території нашої держави, – написала генпрокурор у соцмережі.

На її думку, це зробить розслідування та судове переслідування воєнних злочинів більш ефективним.

– Сьогодні разом із генпрокурорами Литви та Польщі Нідою Грунскєне та Збігнєвом Зьобро і прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом підписали документ про розширення нашої спільної слідчої групи. Відтепер Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду – учасник ССГ. Також учасником групи наразі є Євроюст, де представлені 27 країн-членів ЄС та 10 інших держав, – наголосила Венедіктова.

Генпрокурор розповіла, що кожна держава-учасниця групи проводить власне національне розслідування агресії РФ в Україні, так само повноцінне незалежне розслідування розпочав Офіс прокурора МКС.

– Сторони та учасники ССГ координуватимуть свої дії, разом плануватимуть слідчі стратегії, а також оперативно та безпечно обмінюватимуться інформацією та доказами, – підсумувала генпрокурор України.

Читайте
41 країна вже позвалася на РФ в Міжнародний кримінальний суд через війну в Україні

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: УНІАН

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка