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Факты / Украина / Политика

В посольство США в Киеве вернулись американские дипломаты

Олег Корниенко Журналист Факты ICTV Валентина Летяк редактор ленты
Посольство США у Києві

В Киеве возобновляет работу американское посольство. Дипломаты вернулись в столицу вместе с временно поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин.

Возвращение американских дипломатов приурочено ко Дню победы над нацизмом.

Кристина Квин 2 мая заявила, что посольство США до конца мая может вернуться работать в Киев, если разрешит ситуация с безопасностью.

Сотрудников американского посольства эвакуировали во Львов еще 12 февраля, а после полномасштабного вторжения РФ вывезли с Украины.

Все это время дипломатическое представительство США находилось в Польше, где занималось гуманитарной помощью Украине.

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В конце апреля президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Бриджит Бринк на должность чрезвычайного и полномочного посла в Украине. В настоящее время она занимает должность посла в Словакии.

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