До посольства США у Києві повернулися американські дипломати

У Києві відновлює роботу американське посольство. Дипломати повернулися до столиці разом з тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.

Повернення американських дипломатів приурочено до Дня перемоги над нацизмом.

Крістіна Квін 2 травня заявила, що посольство США до кінця травня може повернутися працювати до Києва, якщо дозволить безпекова ситуація.

Співробітників американського посольства евакуювали до Львова ще 12 лютого, а після повномасштабного вторгнення РФ вивезли з України.

Весь цей час дипломатичне представництво США тимчасово перебувало у Польщі, де займалося гуманітарною допомогою України.

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Наприкінці квітня президент США Джо Байден висунув кандидатуру Бріджит Брінк на посаду надзвичайного та повноважного посла в Україні. Наразі вона обіймає посаду посла у Словаччині.