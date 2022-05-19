Май, 19 в 16:16

19 мая Печерский районный суд согласовал разрешение на арест Виктора Януковича в производстве относительно незаконной переправки лиц через государственную границу Украины в РФ.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, речь идет о ч. 2 ст. 332 УК Украины.

По данным следствия, 23 февраля 2014 года Виктор Янукович находился на окраине села Урзуф (примерно 40 км от Мариуполя).

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Именно оттуда тремя вертолетами, принадлежащими ВС РФ, он незаконно пересек границу, взяв с собой по меньшей мере 20 человек.

В тот же день военные вертолеты приземлились в городе Анапа (Краснодарский край, РФ). Поспособствовали бегству Януковича из Украины сотрудники Управления государственной охраны и представители РФ.

Досудебное расследование продолжается, и осуществляется следователями Государственного бюро расследований.