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Факти / Україна / Політика

Печерський райсуд Києва дозволив арешт Януковича

Наташа Тарчевська, редакторка стрічки
Печерський райсуд Києва дозволив арешт Януковича
Фото: Depositphotos

19 травня Печерський районний суд погодив дозвіл на арешт Віктора Януковича у провадженні щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України до РФ.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, йдеться про ч.2 ст.332 КК України.

За даними слідства, 23 лютого 2014 року Віктор Янукович перебував на околиці села Урзуф (приблизно 40 км від Маріуполя).

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Саме звідти трьома гелікоптерами, що належать ЗС РФ, він незаконно перетнув кордон, взявши із собою щонайменше 20 осіб.

Того ж дня військові гелікоптери приземлилися у місті Анапа (Краснодарський край, РФ). Посприяли втечі Януковича з України співробітники Управління державної охорони та представники РФ.

Досудове розслідування триває, та здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.

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Джерело: Офіс генпрокурора
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