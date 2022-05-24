Вооружение, в котором мы реально нуждаемся — эксперт об итогах Рамштайна-2

Май, 24 в 18:06

23 мая состоялась вторая встреча международной контактной группы по обороне Украины, которую назвали Рамштайн-2. На ней министры обороны более 40 стран мира обсудили дальнейшие шаги по вооружению нашего государства для противостояния российским оккупантам.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал об успехах встречи и на что рассчитывать в будущем.

— Министр обороны Алексей Резников положительно оценил Рамштайн-2. Каково ваше мнение по поводу этой встречи?

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— Я тоже оцениваю ее положительно. Во-первых, встреча состоялась в сроки, о которых было договорено месяц назад. То есть регулярность сохранена. Как и было обещано, такие встречи будут проводиться раз в месяц.

Во-вторых, расширился круг участников — присоединились новые страны.

В-третьих, что очень важно, встреча была очень содержательной. Обсуждения начинали с того, какой характер носят боевые действия, как идет российско-украинская война, каковы ее особенности.

Также обсуждают реализованное за месяц: что удалось сделать, чего добиться, какое оружие поставить. То есть, производят аудит деятельности за месяц.

Важно, что базируясь на этом аудите и анализе запроса украинской стороны (учитывается характер боевых действий) принимаются решения о дальнейшем снабжении тех видов вооружения, в которых мы нуждаемся. В частности, постепенным расширением номенклатуры поставляемого.

Эта встреча завершилась обсуждением дальнейшего обеспечения оружием по договоренности. Из того, что было озвучено – противокорабельные ракеты Harpoon, ударные вертолеты и последующая помощь артиллерией.

— Какие задачи смогут выполнять ВСУ после получения соответствующего вооружения?

— Противокорабельные ракеты дают возможность обеспечивать охрану украинских побережий. Это в первую очередь направлено на то, чтобы не дать РФ высадить свой десант на побережье Одесской или других областей.

Да и чтобы Россия не вела себя так нагло в Черном море, чтобы сдерживать ее агрессивные амбиции там.

Помощь непосредственно нашим сухопутным частям – когда речь идет, скажем, об ударных вертолетах – это возможность помогать проведению как защитных, так и наступательных операций.

Речь шла и о предоставлении разных типов артиллерии. Даже той, которая не столь уж дальнобойная. Обсуждались средства, которые есть на вооружении в Новой Зеландии, и уже военные инструкторы оттуда отбыли в Европу, чтобы учить наших военных. Это – артиллерия, предусмотренная для поддержки пехоты в наступательных или защитных действиях.

Это то, о чем мы точно знаем. На мой взгляд, не все озвучивают по понятным причинам. На самом деле список может быть гораздо больше.

— Могут ли быть в этом списке столь необходимые Украине для наступления РСЗО?

— Они тоже есть разные. Есть информация о том, что они предоставлялись по меньшей мере Чехией, и мы их успешно используем.

Кроме того, была информация о предоставлении (РСЗО. – Ред.) советского образца, находившихся в Чехии, Словакии, странах так называемого Варшавского договора.

Сейчас речь о том, что мы нуждаемся в РСЗО американского производства M270, а также HIMARS. Это даже не столько к Рамштайну, сколько к США.

Американские РСЗО демонстрируют эффективность и точность, их дальность дает преимущество по некоторым параметрам для наших сил, а также они наносят очень серьезное поражение и вред как технике, так и живой силе противника.

Что касается этого вопроса, у меня есть сдержанный оптимизм, что решение будет принято в пользу Украины. Весомые усилия прилагают и президент, и Минобороны, и военное командование, чтобы это реализовать.

Это могут сделать необязательно в рамках Рамштайна, а в рамках средств помощи и поддержки Украины, или по форме ленд-лиза. Мы к этому придем.

Однако я не уверен, что речь пойдет о баллистических ракетах дальностью до 300 км. Нам очень бы этого хотелось, но, возможно, будут ракеты с радиусом поражения 50-70 км. Впрочем, даже это было бы хорошим началом.

Это дало бы нашим силам возможность накапливать необходимый потенциал в технике.

— Сейчас говорят и о необходимости ускорения поставок вооружения. Когда это может произойти?

— Следующая встреча (международной контактной группы по обороне Украины. – Ред.) должна состояться в конце июня. На ней констатируют, что объемы и список вооружений, поставляемых Украине, увеличились. Думаю, что так и будет.

По состоянию на средину июля можно будет говорить, что мы накопили критическую массу разного рода вооружения, которая действительно может создать преимущество.

Мы знаем, что оружие из Соединенных Штатов доставляется и самолетами, и кораблями. Процесс продолжается.

Почему речь идет о том, что этот процесс может растянуться на несколько недель? Да, есть виды вооружения, которые нашим военным знакомы сразу, и они понимают принцип его использования и применения, например, польские танки Т-72. А вот другие виды вооружения, скажем, установки Gepard, требуют больше времени на освоение, слаживание подразделений.

Многое зависит и от страны. К примеру, уже есть информация, что у нас применяют французские САУ CAESAR, хотя она еще и не подтверждена официально. А с момента принятия решения об их снабжении до поставок их в район активных боевых действий в Украине прошло не больше месяца.

— Чего еще ждать от Рамштайна-3?

— Ожидаем решения таких принципиальных вопросов, как противовоздушная оборона. Хотя бы по комплексам среднего радиуса действия, не говоря уже о Patriot.

Возможно, что-то, что касается увеличения ударной авиации. Хотя бы вертолетов, дронов и беспилотников разного типа модификаций.