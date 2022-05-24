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Факты / Украина / Политика

В Украину направляется все больше тяжелого вооружения: Кулеба поговорил с Блинкеном

Валентина Летяк, редактор ленты
В Украину направляется все больше тяжелого вооружения: Кулеба поговорил с Блинкеном
Фото: МИД

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 24 мая беседовал с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Он сообщил в Twitter, что говорили о поставках тяжелого вооружения, разблокировании украинского экспорта и продовольственной безопасности в глобальном измерении.

– Говорил с госсекретарем Энтони Блинкеном, чтобы поблагодарить США за железную поддержку Украины. В Украину направляется все больше вооружения, в том числе тяжелого, поскольку Россия продолжает свои сокрушительные атаки на Донбассе, – написал украинский дипломат.

Кулеба также говорил с американским коллегой о путях разблокирования украинского экспорта и обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

 

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Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что 20 стран обязались предоставить Украине противокорабельные ракеты Harpoon, реактивные системы, танки и боеприпасы.

В заседании контактной группы, которая собралась уже во второй раз, приняли участие представители 47 стран.

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