В Украину направляется все больше тяжелого вооружения: Кулеба поговорил с Блинкеном

Май, 24 в 14:44

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 24 мая беседовал с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Он сообщил в Twitter, что говорили о поставках тяжелого вооружения, разблокировании украинского экспорта и продовольственной безопасности в глобальном измерении.

– Говорил с госсекретарем Энтони Блинкеном, чтобы поблагодарить США за железную поддержку Украины. В Украину направляется все больше вооружения, в том числе тяжелого, поскольку Россия продолжает свои сокрушительные атаки на Донбассе, – написал украинский дипломат.

Кулеба также говорил с американским коллегой о путях разблокирования украинского экспорта и обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

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Spoke with @SecBlinken to thank the U.S. for its ironclad support of Ukraine. More weapons, including heavy, are headed to Ukraine as Russia continues its devastating attacks in the Donbas. We also discussed ways to unblock Ukraine’s exports and ensure global food security. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 24, 2022

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что 20 стран обязались предоставить Украине противокорабельные ракеты Harpoon, реактивные системы, танки и боеприпасы.

В заседании контактной группы, которая собралась уже во второй раз, приняли участие представители 47 стран.