В Украину направляется все больше тяжелого вооружения: Кулеба поговорил с Блинкеном

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 24 мая беседовал с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Он сообщил в Twitter, что говорили о поставках тяжелого вооружения, разблокировании украинского экспорта и продовольственной безопасности в глобальном измерении.

Кулеба также говорил с американским коллегой о путях разблокирования украинского экспорта и обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

Spoke with @SecBlinken to thank the U.S. for its ironclad support of Ukraine. More weapons, including heavy, are headed to Ukraine as Russia continues its devastating attacks in the Donbas. We also discussed ways to unblock Ukraine’s exports and ensure global food security.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 24, 2022