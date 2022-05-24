Озброєння, якого ми реально потребуємо – експерт про підсумки Рамштайну-2

Травень, 24 в 18:06

23 травня відбулася друга зустріч міжнародної контактної групи з оборони України, яку назвали Рамштайн-2. На ній міністри оборони понад 40 країн світу обговорили подальші кроки щодо озброєння нашої держави для протистояння російським окупантам.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів про успіхи зустрічі та на що розраховувати у майбутньому.

– Міністр оборони Олексій Резніков позитивно оцінив Рамштайн-2. Що ви думаєте про цю зустріч?

Зараз дивляться

– Я також оцінюю її позитивно. По-перше, зустріч відбулася у терміни, про які домовлялися місяць тому. Тобто регулярність збережено. Як і було обіцяно, такі зустрічі проводитимуть раз на місяць.

По-друге, розширилося коло учасників – доєдналися нові країни.

По-третє, що дуже важливо, зустріч була надзвичайно змістовною. Обговорення починали з того, який характер мають бойові дії, як йде російсько-українська війна, які її особливості.

Також обговорюють реалізоване за місяць: що вдалося зробити, чого досягти, яку зброю поставити. Тобто здійснюють аудит діяльності за місяць.

Важливо, що на базі цього аудиту та аналізу запиту української сторони (враховується характер бойових дій) ухвалюються рішення про подальше постачання тих видів озброєння, яких ми потребуємо. Зокрема, поступовим розширенням номенклатури того, що постачається.

Ця зустріч завершилася обговоренням подальшого забезпечення зброєю за домовленістю. З того, що було озвучено – протикорабельні ракети Harpoon, ударні гелікоптери і подальша допомога артилерією.

– Які завдання зможуть виконувати ЗСУ після отримання відповідного озброєння?

– Протикорабельні ракети дають можливість забезпечувати охорону українських узбережь. Це передусім спрямовано на те, щоб не дати РФ висадити свій десант на узбережжі Одещини або в інших областях.

Та й щоб Росія не поводилася так нахабно у Чорному морі, щоб стримувати її агресивні амбіції там.

Допомога безпосередньо нашим сухопутним частинам – коли йдеться, зокрема, про ударні гелікоптери – це можливість допомагати проведенню як захисних, так і наступальних операцій.

Йшлося про надання різних типів артилерії. Навіть тієї, яка не є настільки вже далекобійною. Обговорювалися засоби, які є на озброєнні у Нової Зеландії, і вже військові інструктори звідти вирушили до Європи, щоб навчати наших військових. Це – артилерія, передбачена для підтримки піхоти у наступальних або захисних діях.

Це те, про що ми точно знаємо. Вважаю, не все озвучують зі зрозумілих причин. Насправді список може бути набагато більшим.

– Чи можуть бути у цьому списку такі необхідні Україні для наступу РСЗВ?

– Вони теж є різні. Є інформація, що вони надавалися щонайменше Чехією, і ми їх успішно використовуємо.

Крім того, була інформація про надання (РСЗВ. – Ред.) радянського зразка, які перебували у Чехії, Словаччині, країнах так званого Варшавського договору.

Нині йдеться про те, що ми потребуємо РСЗВ американського виробництва M270, а також HIMARS. Це навіть не стільки до Рамштайну, скільки до США.

Американські РСЗВ демонструють ефективність і точність, їхня дальність дає перевагу за деякими параметрами для наших сил. До того ж вони завдають дуже серйозних уражень та шкоди як техніці, так і живій силі противника.

Стосовно цього питання в мене є стриманий оптимізм, що рішення ухвалять на користь України. Вагомі зусилля докладають і президент, і Міноборони, і військове командування, аби це реалізувати.

Це можуть зробити необов’язково в межах Рамштайну, а в межах коштів на допомогу і підтримку України, або за формою лендлізу. Ми до цього дійдемо.

Однак я не впевнений, що йтиметься про балістичні ракети дальністю до 300 км. Нам би дуже цього хотілося, утім, можливо, будуть ракети із радіусом ураження 50-70 км. Та навіть це було б непоганим початком.

Це давало б нашим силам можливість накопичувати необхідний потенціал у техніці.

– Нині говорять і про необхідність пришвидшення постачання озброєння. Коли це може відбутися?

– Наступна зустріч (міжнародної контактної групи з оборони України. – Ред.) має відбутися в кінці червня. На ній констатують, що обсяги і список озброєння, яке постачається Україні, збільшилися. Думаю, так воно і буде.

Станом на середину липня можна буде говорити, що ми накопичили критичну масу різного роду озброєння, яка дійсно може створити перевагу.

Ми знаємо, що зброя із тих же Сполучених Штатів доставляється і літаками, і кораблями. Процес триває.

Чому йдеться про те, що цей процес може розтягнутися на кілька тижнів? Так, є види озброєння, які нашим військовим знайомі одразу, і вони розуміють принцип його використання та застосування, скажімо, польські танки Т-72. А от інші види озброєння, наприклад, установки Gepard, потребують більше часу на освоєння, злагодження підрозділів.

Багато чого залежить і від країни. Зокрема, вже є інформація, що у нас застосовують французькі САУ CAESAR, хоча вона ще й не підтверджена офіційно. А від моменту ухвалення рішення про їхнє постачання до поставок їх у район активних бойових дій в Україні минуло не більше місяця.

– Чого ще очікувати від Рамштайну-3?

– Очікуємо вирішення таких принципових питань, як протиповітряна оборона. Хоча б щодо комплексів середнього радіусу дії, не кажучи вже про Patriot.

Можливо, щось, що стосується збільшення ударної авіації. Хоча б гелікоптерів, дронів і безпілотників різного типу модифікацій.