Ковалев предал Украину: в Слуге народа предлагают лишить его мандата

Июнь, 08 в 19:28

Партия и фракция Слуга народа, которая по подозрению в госизмене исключила из своих рядов народного депутата Алексея Ковалева, предлагает Верховной Раде лишить его мандата, после того как он 8 июня подтвердил свое сотрудничество с российскими оккупантами в Херсонской области.

В политсиле напомнили, что еще 28 апреля исключили Ковалева из фракции, и обратились в Офис генпрокурора и СБУ с призывом открыть уголовное производство.

– На тот момент народный депутат добровольно находился на временно захваченной территории и общался с российскими военными. Адекватных объяснений по поводу своего текущего статуса, поведения и заявлений депутат Ковалев руководству фракции не предоставил, а проверить факты по объективным причинам было невозможно, – объяснили в СГ.

Последние заявления Ковалева, как считают в партии, убедительно свидетельствуют о том, что нардеп предал украинский народ и Украину.

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Именно поэтому Слуга народа предлагает Раде лишить его депутатского мандата, призывает правоохранительные органы как можно скорее передать дело Ковалева в суд, предусмотрев, в частности, конфискацию его активов и имущества.

– Предатели и коллаборанты не могут представлять украинцев в Верховной Раде. Они должны понести полную ответственность перед украинским народом за сотрудничество с врагом и быть наказанными со всей строгостью закона, – отмечается в заявлении.

Исключенный из Слуги народа Алексей Ковалев на своей странице в Facebook 8 июня сообщил, что накануне вместе с другими фермерами Херсонской области встретился с первым заместителем главы Администрации президента России Сергеем Кириенко.

По его словам, на встрече обсуждали “статус” временно оккупированной Херсонской области.

Фото: Олексій Ковальов