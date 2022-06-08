Ковальов зрадив Україну: у Слузі народу пропонують позбавити його мандата

Червень, 08 в 19:28

Партія та фракція Слуга народу, яка за підозрою у держзраді виключила зі своїх лав народного депутата Олексія Ковальова, пропонує Верховній Раді позбавити його мандата, після того як він 8 червня підтвердив свою співпрацю з російськими окупантами на Херсонщині.

У політсилі нагадали, що ще 28 квітня виключили Ковальова із фракції, та звернулися до Офісу генпрокурора і СБУ із закликом відкрити кримінальне провадження.

– Станом на той момент народний депутат добровільно перебував на тимчасово захопленій території та спілкувався із російськими військовими. Адекватних пояснень щодо свого поточного статусу, поведінки і заяв депутат Ковальов керівництву фракції не надав, а перевірити факти з обʼєктивних причин було неможливо, – пояснили в СГ.

Останні заяви Ковальова, як вважають у партії, переконливо свідчать про те, що нардеп зрадив український народ і Україну.

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Саме тому Слуга народу пропонує Раді позбавити його депутатського мандата, закликає правоохоронні органи якнайшвидше передати справу Ковальова до суду, передбачивши, зокрема, конфіскацію його активів і майна.

– Зрадники й колаборанти не можуть представляти українців у Верховній Раді. Вони мають понести повну відповідальність перед українським народом за співпрацю із ворогом і бути покараними з усією суворістю закону, – наголошується в заяві.

Виключений зі Слуги народу Олексій Ковальов на своїй сторінці у Facebook 8 червня повідомив, що напередодні разом з іншими фермерами Херсонської області зустрівся із першим заступником голови Адміністрації президента Росії Сергієм Кирієнком.

За його словами, на зустрічі обговорювали “статус” тимчасово окупованої Херсонської області.

Фото: Олексій Ковальов