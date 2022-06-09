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Факты / Украина / Политика

Мы можем остановить шантаж Путина: Зеленский обратился к самым влиятельным лидерам

Марта Бондаренко, редактор ленты
Володимир Зеленський звернувся до найвпливовіших лідерів нашого часу
Фото: Офис президента

В этом году в топ-5 самых влиятельных людей по версии издания Time, кроме президента Владимира Зеленского, – Илон Маск, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, медицинские работники, боровшиеся с Covid-19 и президент США Джозеф Байден.

Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский.

Он отметил, что этот перечень составлен в то время, когда в Европе идет самая страшная война за последние 77 лет — война, которую мы, к сожалению, пока не можем остановить.

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— Когда я узнал, что меня выбрали человеком года, то воспринял это как знак того, что делают все наши люди, — сказал Зеленский.

По его словам, на втором месте в топе – Илон Маск – человек, запускающий ракеты в космос. Но мнения мировых лидеров сейчас заняты не Маском, а тем, кто запускает ракеты в мирных людей, подчеркнул Зеленский.

– За 105 дней полномасштабной войны Россия использовала против Украины 2 600 различных ракет, и большинство из них попали в гражданские объекты – железные дороги, мосты, университеты и даже жилые дома, – рассказал президент.

Источник: Офис президента
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