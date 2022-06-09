Відсидітись не вийде: Зеленський заявив про ціннісну кризу у світі

Червень, 09 в 16:34

Світ опинився в умовах відразу кількох глобальних криз – продовольчої, енергетичної та ціннісної, останню часто називають геополітичною. Президент України Володимир Зеленський у зверненні до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) пояснив, у чому вона полягає.

– Немає таких урядів і країн, міжнародних організацій, які б не розуміли глобальних загроз від російської агресії. Але є й такі, які вважають, що нібито можуть відсидітись, не реагувати на те, що відбувається. Це і є проблема цінності, а не геополітики. Про геополітику говорять тоді, коли не хочуть визнавати, що відмовляються від цінностей, – наголосив глава держави.

У цьому контексті Зеленський подякував ОЕСР за те, що вона залишається принциповою і справді готова захищати цінності, бо саме на основі цінностей можливі сталий розвиток і стійкість прогресу.

– Це було правильне рішення, коли ви згорнули співпрацю з РФ і припинили процес її приєднання ОЕСР, коли ви закрили офіс організації в Москві. Це має бути прикладом для інших міжнародних організацій, – вважає президент України.

За його словами, коли рік тому Україна попереджала світ про загрозу з боку РФ, ніхто її не чув.

Зараз дивляться

– Світ довго не визнавав важливість України і вагу наших попереджень. Але РФ завжди знала, що декілька кроків саме проти нашої держави, і їх наслідки відчують на всіх континентах. Саме тому Росії потрібен контроль над Україною, саме тому це базовий інтерес світу – допомагати захищати Україну. Треба якнайшвидше закінчити цю війну, щоб можна було гарантувати надійність постачання продовольства через Чорне море, – наголосив він.

Тому, на його думку, проти РФ мають бути застосовані довгострокові болісні санкції саме на глобальному рівні, оскільки ніхто не знає, які ще кризи готує Кремль.