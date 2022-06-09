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Факти / Україна / Політика

Зеленський ввів проти Путіна персональні санкції

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Зеленський і Путін
Фото: Факти ICTV

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №400 про запровадження санкцій проти Володимира Путіна.

Цим документом глава держави ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 червня 2022 року Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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До нього є Додаток із переліком фізичних осіб, щодо яких застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи. У ньому – Путін та ще 34 російських посадовці. Серед них – Пєсков, Шойгу, Мішустін, Лавров та інші.

У списку обмежувальних заходів 18 пунктів, зокрема блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, заборона в’їзду, позбавлення державних нагород України. І все це – безстроково.

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Джерело: Офіс президента
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