Зеленський ввів проти Путіна персональні санкції

Червень, 09 в 18:06

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №400 про запровадження санкцій проти Володимира Путіна.

Цим документом глава держави ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 червня 2022 року Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Зараз дивляться

До нього є Додаток із переліком фізичних осіб, щодо яких застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи. У ньому – Путін та ще 34 російських посадовці. Серед них – Пєсков, Шойгу, Мішустін, Лавров та інші.

У списку обмежувальних заходів 18 пунктів, зокрема блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, заборона в’їзду, позбавлення державних нагород України. І все це – безстроково.