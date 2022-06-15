Зеленский к парламенту Чехии: Украина – первый шаг для вторжения РФ в другие страны

Июнь, 15 в 14:29

В обращении к парламенту Чехии президент Владимир Зеленский призвал Евросоюз позволить Украине начать путь к членству в блоке, предоставив ей статус страны-кандидата.

Глава государства также предупредил страны ЕС о том, что Россия после вторжения в Украину может атаковать другие страны, поэтому необходимо усиление санкций.

– Как и раньше, российское вторжение в Украину – это первый шаг, который необходим руководству РФ, чтобы открыть путь в другие страны, к завоеванию других народов, – сказал Зеленский.

Накануне вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что Европейский Союз не может отказать Украине в статусе кандидата на членство, поскольку наше государство во время полномасштабной войны с РФ борется именно за европейские ценности.

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В то же время, по его мнению, Украина сейчас еще не готова к членству в Евросоюзе.