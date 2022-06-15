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Факти / Україна / Політика

Зеленський до парламенту Чехії: Україна – перший крок для вторгнення РФ до інших країн

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

У зверненні до парламенту Чехії президент Володимир Зеленський закликав Євросоюз дозволити Україні розпочати шлях до членства у блоці, надавши їй статус країни-кандидата.

Глава держави також попередив країни ЄС про те, що Росія після вторгнення в Україну може атакувати інші країни, тому потрібне посилення санкцій.

– Як і раніше, російське вторгнення в Україну – це перший крок, який необхідний керівництву РФ, щоб відкрити шлях до інших країн, до завоювання інших народів, – сказав Зеленський.

Напередодні віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс заявив, що Європейський Союз не може відмовити Україні в статусі кандидата на членство, оскільки наша держава під час повномасштабної війни з РФ бореться саме за європейські цінності.

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Водночас, на його думку, Україна зараз ще не готова до членства в Євросоюзі.

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Джерело: The Guardian
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