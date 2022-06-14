Июнь, 14 в 18:59

Европейский Союз не может отказать Украине в статусе кандидата на членство, поскольку наше государство во время полномасштабной войны с РФ борется именно за европейские ценности.

Такое мнение выразил вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс в эфире австрийского общественного вещателя ORF.

– Украинцы сейчас защищают наши европейские ценности. И учитывая это, если они просят о возможности вступления в ЕС, мы не можем сказать нет, — подчеркнул Тиммерманс.

В то же время, он отметил, что Украина сейчас еще не готова к членству в Евросоюзе. Тиммерманс добавил, что “полностью понимает причины беспокойства” некоторых стран-членов ЕС относительно возможного “слишком быстрого вступления” государства, истерзанного войной.

Сейчас смотрят

– Мы вообще не можем назвать ни одной даты, – заявил он, комментируя сроки возможного вступления Украины в Евросоюз.

Как известно, в пятницу, 17 июня, Еврокомиссия объявит выводы по заявке Украины на получение статуса кандидата на членство в ЕС.

Западные СМИ сообщали, что Европейская комиссия будет настаивать на предоставлении Украине статуса кандидата, и окончательное решение останется за Европейским Советом.

Однако сегодня представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что состоялись ознакомительные дебаты, которые позволяют членам коллегии высказать свои мнения и видения по этому вопросу, а решение будет принято 17 июня.

Источник: Kurier, Deutsche Welle