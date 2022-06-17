Украина вводит визовый режим с Россией — Зеленский

Июнь, 17 в 14:04

Украина вводит визовый режим для граждан Российской Федерации. Соответствующее постановление сегодня, 17 июня, примет Кабинет министров.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

— В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства, предложил Кабинету министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины, — говорится в сообщении.

Сначала Кабмин должен принять решение – постановление О прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и РФ и применении некоторых международных договоров Украины с РФ.

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Визовый режим между Украиной и Россией заработает с 1 июля 2022 года, согласно запланированному решению Кабмина.

2 мая петиция о введении визового режима с Россией набрала более 25 тыс. подписей.

26 мая Владимир Зеленский поддержал петицию о введении в Украине визового режима для граждан России и поручил премьер-министру Денису Шмыгалю разработать этот вопрос.

Источник: Владимир Зеленский