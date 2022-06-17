Украина вводит визовый режим с Россией — Зеленский
Украина вводит визовый режим для граждан Российской Федерации. Соответствующее постановление сегодня, 17 июня, примет Кабинет министров.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
— В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства, предложил Кабинету министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины, — говорится в сообщении.
Сначала Кабмин должен принять решение – постановление О прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и РФ и применении некоторых международных договоров Украины с РФ.
Визовый режим между Украиной и Россией заработает с 1 июля 2022 года, согласно запланированному решению Кабмина.
2 мая петиция о введении визового режима с Россией набрала более 25 тыс. подписей.
26 мая Владимир Зеленский поддержал петицию о введении в Украине визового режима для граждан России и поручил премьер-министру Денису Шмыгалю разработать этот вопрос.
Источник: Владимир Зеленский