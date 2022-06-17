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Факти / Україна / Політика

Україна запроваджує візовий режим із Росією – Зеленський

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Україна запроваджує візовий режим із Росією – Зеленський
Фото: Depositphotos

Україна запроваджує візовий режим для громадян Російської Федерації. Відповідну постанову сьогодні, 17 червня, має ухвалити Кабінет міністрів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

— У межах протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави запропонував Кабінету міністрів опрацювати питання перегляду режиму в’їзду російських громадян на територію України, – йдеться у повідомленні.

Спершу Кабмін має ухвалити рішення – постанову Про припинення дії угоди між урядом України і урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і РФ та застосування деяких міжнародних договорів України з РФ.

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Візовий режим між Україною та Росією запрацює з 1 липня 2022 року, згідно із запланованим рішенням Кабміну.

2 травня петиція про запровадження візового режиму з Росією набрала понад 25 тис. підписів.

26 травня Володимир Зеленський підтримав петицію про запровадження в Україні візового режиму для громадян Росії та доручив прем’єр-міністрові Денису Шмигалю опрацювати це питання.

Джерело: Володимир Зеленський

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