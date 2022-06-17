Україна запроваджує візовий режим із Росією – Зеленський
Україна запроваджує візовий режим для громадян Російської Федерації. Відповідну постанову сьогодні, 17 червня, має ухвалити Кабінет міністрів.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.
— У межах протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави запропонував Кабінету міністрів опрацювати питання перегляду режиму в’їзду російських громадян на територію України, – йдеться у повідомленні.
Спершу Кабмін має ухвалити рішення – постанову Про припинення дії угоди між урядом України і урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і РФ та застосування деяких міжнародних договорів України з РФ.
Візовий режим між Україною та Росією запрацює з 1 липня 2022 року, згідно із запланованим рішенням Кабміну.
2 травня петиція про запровадження візового режиму з Росією набрала понад 25 тис. підписів.
26 травня Володимир Зеленський підтримав петицію про запровадження в Україні візового режиму для громадян Росії та доручив прем’єр-міністрові Денису Шмигалю опрацювати це питання.
Джерело: Володимир Зеленський