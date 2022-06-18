Президент Украины предложил Раде ратифицировать Стамбульскую конвенцию

Июнь, 18 в 16:09

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия против женщин, домашнего насилия и борьбы с этим, известной также как Стамбульская конвенция.

Соответствующий документ обнародован на сайте украинского правительства. Украинские издания утверждают, что народные депутаты могут рассмотреть законопроект 20 июня.

Некоторые страны-члены Европейского Союза неофициально озвучивали требование о ратификации Стамбульской конвенции как предпосылки для утверждения статуса кандидата на членство Украины в ЕС.

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Конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием против женщин и домашнего насилия – это международный документ, подписанный в 2011 году. Это соглашение, юридически обязывающее создать правовую базу для борьбы с насилием.

Присоединившиеся к конвенции государства должны криминализировать психологическое насилие, преследование, физическое и сексуальное насилие, принудительный брак, принудительные аборты и стерилизацию. Украина подписала Стамбульскую конвенцию еще в 2011 году, однако до сих пор не ратифицировала.