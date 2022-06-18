Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика

Президент Украины предложил Раде ратифицировать Стамбульскую конвенцию

Юля Захарченко, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия против женщин, домашнего насилия и борьбы с этим, известной также как Стамбульская конвенция.

Соответствующий документ обнародован на сайте украинского правительства. Украинские издания утверждают, что народные депутаты могут рассмотреть законопроект 20 июня.

Некоторые страны-члены Европейского Союза неофициально озвучивали требование о ратификации Стамбульской конвенции как предпосылки для утверждения статуса кандидата на членство Украины в ЕС.

Сейчас смотрят

Конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием против женщин и домашнего насилия – это международный документ, подписанный в 2011 году. Это соглашение, юридически обязывающее создать правовую базу для борьбы с насилием.

Присоединившиеся к конвенции государства должны криминализировать психологическое насилие, преследование, физическое и сексуальное насилие, принудительный брак, принудительные аборты и стерилизацию. Украина подписала Стамбульскую конвенцию еще в 2011 году, однако до сих пор не ратифицировала.

Читайте
Поддержка статуса кандидата в ЕС, визит Джонсона и освобождение Тайры: обращение Зеленского

Источник: Верховная Рада
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка