Июнь, 17 в 21:34

На этой неделе состоялись исторические и важные решения для Украины. Среди них – поддержка Еврокомиссией статуса кандидата на вступление в ЕС, визит в Киев премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и освобождение Тайры, украинского медика и волонтера Юлии Паевской.

– Завершается еще одна неделя противостояния. Есть сильные решения для Украины. Еврокомиссия поддержала кандидатство. Переговоры в Киеве с европейскими лидерами. Еще сегодня – визит Бориса Джонсона. И, конечно, особенно рад сообщить, что освобождена Тайра – украинский медик и волонтер Юлия Паевская, она уже дома. Будем работать и дальше, чтобы забрать всех наших людей и получить еще больше позитивных решений для Украины, — подчеркнул Зеленский.

Украина в Евросоюзе

Глава государства подчеркнул, что Украина теперь за один шаг до начала полноценной интеграции с Европейским Союзом.

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– Осталось дождаться решения Европейского совета на следующей неделе. И я считаю, что Украина сделала все возможное, чтобы и этот шаг был положительным – решение Европейского совета, то есть лидеров стран ЕС. Украина заслуживает этого позитива. Это самый большой вклад в будущее Европы за многие годы, — считает президент.

Переговоры с Нидерландами, Францией,

Германией, Италией и Румынией

Зеленский отметил, что в скором времени состоятся переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. А после визита в Киев лидеров Франции, Германии, Румынии и Италии стало понятно, насколько масштабные перспективы открываются для Украины.

— Сегодня это понимание стало еще более четким. Европейская сила, европейская самостоятельность и европейское развитие можно представить действительно мощными только с Украиной.

Визовый режим для граждан России

С 1 июля будет работать визовый режим для граждан Российской Федерации, подчеркнул президент.

— Интересно, кстати, как сам ход истории выбирает время для весомых решений: правительство Украины сегодня же отменило действие соглашения о безвизовом режиме с Российской Федерацией. Теперь с 1 июля будет работать визовый режим. Трудно переоценить символизм того, что это произошло сегодня. Но никто не определял момент специально. Это и есть ход истории. Россия сама сделала все, чтобы разрушить какие-либо связи с Украиной. А мы делаем все, чтобы сильнее были наши связи с Европой, — убежден глава государства.