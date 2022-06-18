Президент України запропонував Раді ратифікувати Стамбульську конвенцію

Червень, 18 в 16:09

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству проти жінок, домашнього насильства та боротьбу з цим, відомої також як Стамбульська конвенція.

Відповідний документ оприлюднений на сайті українського уряду. Українські видання стверджують, що народні депутати можуть розглянути законопроєкт 20 червня.

Деякі країни-члени Європейського Союзу неофіційно озвучували вимогу про ратифікацію Стамбульської конвенції як передумову для затвердження статусу кандидата на членство України в ЄС.

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Конвенція Ради Європи про попередження і боротьбу з насильством проти жінок і домашнього насильства – це міжнародний документ, підписаний у 2011 році. Це угода, що юридично зобов’язує створити правову базу для боротьби з насильством.

Держави, які приєдналися до конвенції, повинні криміналізувати психологічне насильство, переслідування, фізичне та сексуальне насильство, примусовий шлюб, примусові аборти та стерилізацію. Україна підписала Стамбульську конвенцію ще у 2011 році, однак досі не ратифікувала.