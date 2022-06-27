Червень, 26 в 23:38

Російські окупанти 26 червня продовжили атакувати мирні міста України. Так, вони обстріляли київський дитячий садок та житловий будинок.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення. За його словами, загарбники вбили 37-річного чоловіка, поранили його дружину, яка була громадянкою Росії, та 7-річну доньку.

– Ракети били й по Миколаївській області, і по Чернігівщині, і по Одесі, і по Черкасах. Артилерійські та мінометні обстріли не зупинялись і на Харківщині, в Сумській області, і на Донбасі, на півдні нашої держави. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Усім, хто був поранений, надається вся необхідна допомога, – зазначив президент.

Очільник держави наголосив, що Україні потрібна потужна система ППО, щоб захиститися від агресії Росії.

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– Частину ракет збито. Але тільки частину. Нам потрібна потужна протиповітряна оборона – сучасна, повністю ефективна. Яка може дати повний захист від цих ракет. Про це щоденно ми говоримо з партнерами. Є вже деякі домовленості. І партнерам треба рухатися швидше, якщо вони справді партнери, а не спостерігачі, – наголосив він.

Зеленський наголосив, що затягування з передачею зброї нашій державі, будь-які обмеження – це запрошення для Росії атакувати українські міста.

Президент додав, що тільки 25 червня Росія випустила по Україні 62 ракети. Він впевнений, що російську зброю може зупинити тільки потужніше озброєння.