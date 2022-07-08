Рада прекратила полномочия депутата Новинского
Верховная Рада прекратила полномочия внефракционного народного депутата Вадима Новинского. За соответствующее решение нардепы отдали 295 голосов.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, в составе парламента сейчас осталось 420 нардепов.
Два дня назад Вадим Новинский объявил о сложении полномочий и обнародовал заявление. Он отметил, что хочет уделить больше внимания гуманитарной и экономической сфере.
Новинский заявил о намерении сосредоточиться на гуманитарных проектах, развитии экономики и восстановлении разрушенных храмов.
— В новых обстоятельствах, возникших после оккупации Мариуполя, считаю, что буду более эффективен не в политике, а в гуманитарной, общественной и производственно-экономической деятельности. Особое внимание буду уделять проектам послевоенного экономического возрождения Украины как страны индустриальной, высокотехнологичной и высокообразованной.