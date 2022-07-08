Июль, 08 в 15:28

Верховная Рада прекратила полномочия внефракционного народного депутата Вадима Новинского. За соответствующее решение нардепы отдали 295 голосов.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, в составе парламента сейчас осталось 420 нардепов.

Два дня назад Вадим Новинский объявил о сложении полномочий и обнародовал заявление. Он отметил, что хочет уделить больше внимания гуманитарной и экономической сфере.

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Новинский заявил о намерении сосредоточиться на гуманитарных проектах, развитии экономики и восстановлении разрушенных храмов.

— В новых обстоятельствах, возникших после оккупации Мариуполя, считаю, что буду более эффективен не в политике, а в гуманитарной, общественной и производственно-экономической деятельности. Особое внимание буду уделять проектам послевоенного экономического возрождения Украины как страны индустриальной, высокотехнологичной и высокообразованной.