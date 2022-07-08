Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика

Рада припинила повноваження депутата Новинського

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Рада припинила повноваження депутата Новинського
Фото: УНІАН

Верховна Рада припинила повноваження позафракційного народного депутата Вадима Новинського. За відповідне рішення нардепи віддали 295 голосів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, у складі парламенту зараз залишилося 420 нардепів.

Два дні тому Вадим Новинський оголосив про складання повноважень та оприлюднив заяву. Він зазначив, що хоче приділити більше уваги гуманітарній та економічній сфері.

Зараз дивляться

Новинський заявив про намір зосередитися на гуманітарних проєктах, розвитку економіки та відновленні зруйнованих храмів.

– У нових обставинах, що виникли після окупації Маріуполя, вважаю, що буду ефективнішим не в політиці, а в гуманітарній, громадській та виробничо-економічній діяльності. Особливу увагу приділятиму проєктам повоєнного економічного відродження України як країни індустріальної, високотехнологічної та високоосвіченої.

Читайте
Рада призначила нового уповноваженого з прав людини

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка