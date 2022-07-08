Липень, 08 в 15:28

Верховна Рада припинила повноваження позафракційного народного депутата Вадима Новинського. За відповідне рішення нардепи віддали 295 голосів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, у складі парламенту зараз залишилося 420 нардепів.

Два дні тому Вадим Новинський оголосив про складання повноважень та оприлюднив заяву. Він зазначив, що хоче приділити більше уваги гуманітарній та економічній сфері.

Зараз дивляться

Новинський заявив про намір зосередитися на гуманітарних проєктах, розвитку економіки та відновленні зруйнованих храмів.

– У нових обставинах, що виникли після окупації Маріуполя, вважаю, що буду ефективнішим не в політиці, а в гуманітарній, громадській та виробничо-економічній діяльності. Особливу увагу приділятиму проєктам повоєнного економічного відродження України як країни індустріальної, високотехнологічної та високоосвіченої.