Рада назначила нового уполномоченного по правам человека

Июль, 01 в 13:34

В пятницу, 1 июля, Верховная Рада назначила на должность уполномоченного по правам человека народного депутата Дмитрия Лубинца. За его кандидатуру отдали 250 голосов.

– После часового обсуждения Дмитрий Лубинец поддержан на должность уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, – сообщил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк у себя в Telegram.

По фракциям:

Слуга народа – 181 голос;

ЕС – 0;

Батькивщина – 10;

Платформа за життя та мир – 14;

За майбутнє – 9;

Голос – 8;

Довира – 12;

Видновлення Украины – 3;

Внефракционные – 13.

Кто такой Дмитрий Лубинец

Дмитрия Лубинца избрали в Верховную раду 9 созыва как беспартийного самовыдвиженца по 60 округу (Донецкая область). Он является членом депутатской группы За майбутнє.

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Возглавляет Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АР Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Напомним, предыдущего омбудсмена Людмилу Денисову уволили в конце мая после скандала с обнародованием многочисленных фактов изнасилований на оккупированных территориях, которые она не смогла подтвердить доказательствами.

Сама Денисова утверждает, что ее увольнение связано с напряженными отношениями с Офисом президента. Ранее она заявляла, что собирается обжаловать свое увольнение в суде.