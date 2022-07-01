Рада назначила нового уполномоченного по правам человека
В пятницу, 1 июля, Верховная Рада назначила на должность уполномоченного по правам человека народного депутата Дмитрия Лубинца. За его кандидатуру отдали 250 голосов.
– После часового обсуждения Дмитрий Лубинец поддержан на должность уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, – сообщил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк у себя в Telegram.
По фракциям:
- Слуга народа – 181 голос;
- ЕС – 0;
- Батькивщина – 10;
- Платформа за життя та мир – 14;
- За майбутнє – 9;
- Голос – 8;
- Довира – 12;
- Видновлення Украины – 3;
- Внефракционные – 13.
Кто такой Дмитрий Лубинец
Дмитрия Лубинца избрали в Верховную раду 9 созыва как беспартийного самовыдвиженца по 60 округу (Донецкая область). Он является членом депутатской группы За майбутнє.
Возглавляет Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АР Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
Напомним, предыдущего омбудсмена Людмилу Денисову уволили в конце мая после скандала с обнародованием многочисленных фактов изнасилований на оккупированных территориях, которые она не смогла подтвердить доказательствами.
Сама Денисова утверждает, что ее увольнение связано с напряженными отношениями с Офисом президента. Ранее она заявляла, что собирается обжаловать свое увольнение в суде.