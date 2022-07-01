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Факты / Украина

Рада назначила нового уполномоченного по правам человека

Анастасия Гевко, редактор ленты
Рада назначила нового уполномоченного по правам человека

В пятницу, 1 июля, Верховная Рада назначила на должность уполномоченного по правам человека народного депутата Дмитрия Лубинца. За его кандидатуру отдали 250 голосов.

– После часового обсуждения Дмитрий Лубинец поддержан на должность уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, – сообщил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк у себя в Telegram.

По фракциям:

  • Слуга народа – 181 голос;
  • ЕС – 0;
  • Батькивщина – 10;
  • Платформа за життя та мир – 14;
  • За майбутнє – 9;
  • Голос – 8;
  • Довира – 12;
  • Видновлення Украины – 3;
  • Внефракционные – 13.

Кто такой Дмитрий Лубинец

Дмитрия Лубинца избрали в Верховную раду 9 созыва как беспартийного самовыдвиженца по 60 округу (Донецкая область). Он является членом депутатской группы За майбутнє.

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Возглавляет Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АР Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Напомним, предыдущего омбудсмена Людмилу Денисову уволили в конце мая после скандала с обнародованием многочисленных фактов изнасилований на оккупированных территориях, которые она не смогла подтвердить доказательствами.

Сама Денисова утверждает, что ее увольнение связано с напряженными отношениями с Офисом президента. Ранее она заявляла, что собирается обжаловать свое увольнение в суде.

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